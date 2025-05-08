Мемориальную доску в память о красноармейце Гитлере установили в Тирасполе

В Тирасполе установили мемориальную доску, посвященную красноармейцу 73-го пулеметного батальона Семену Гитлеру (Гитлеву). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны ПМР.

Торжественная церемония прошла на взорванной долговременной огневой точке № 911 Тираспольского укрепленного района.

«Красноармеец Семен Константинович Гитлер отличился при обороне Одессы. Как указал в наградном листе командир батальона, герой около восьми суток огнем своего пулемета уничтожал противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

Советский боец продолжал вести бой даже тогда, когда его взвод попал в окружение. После того, как у него закончились боеприпасы, он ползком добирался до своих войск, преодолев расстояние в 10 километров.

Семен Гитлер пал в боях за Севастополь летом 1942 года. Его посмертно наградили.

Погибшего красноармейца удостоили орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За отвагу», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя». При этом в приказе о награждении ему изменили фамилию на «Гитлев».

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