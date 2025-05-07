Парту героя в честь участника СВО Евгения Горбанева открыли в Балашихе

В школе № 7 городского округа Балашиха состоялась торжественная церемония открытия парты героя, посвященной памяти участника специальной военной операции Евгения Горбанева. На мероприятии собрались ученики, ветераны, депутат Совета депутатов Балашихи, директор школы Галина Ченцова и вдова героя Мария Горбанева.

Доброволец Евгений Горбанев, служивший в мотострелковом батальоне, стал символом мужества и преданности Родине.

«Эта парта — не просто мемориал, а часть живой истории. Евгений Горбанев учит наших детей стойкости, долгу и любви к Отечеству. Мы гордимся, что его подвиг будет вдохновлять будущие поколения», — отметила Галина Ченцова.

Евгений Горбанев посвятил более 15 лет службе в полиции, неоднократно участвуя в командировках в горячие точки. Он героически погиб 3 июня, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции. За отвагу и профессионализм его наградили медалью Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» второй степени, орденом Мужества и другими знаками отличия.