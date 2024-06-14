Мелони упрекнула Байдена в неуважении к женщине

Премьер Италии Мелони упрекнула Байдена в том, что он заставил женщину ждать

Президент США Джо Байден опоздал на церемонию приветствия лидеров «Большой семерки» в Италии. Как сообщил телеканал Vista Agenzia Televisiva Nazionale , премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила в шуточной форме неудовольствие американскому лидеру.

«Вы не должны заставлять женщину так [долго] ждать», — заявила она при появлении Байдена, который прибыл на 20 минут позже назначенного времени.

Главы стран G7 провели встречу в пятизвездочном гостиничном комплексе на закрытом курорте Борго-Эньяциa близ побережья Адриатического моря.

Ранее Мелони заявила, что страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.