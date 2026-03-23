Мелони признала поражение на референдуме и заявила, что уважает выбор итальянцев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение правящей партии на конституционном референдуме по вопросу о реформе судебной системы. В видеоролике, опубликованном в соцсети Х , она заявила, что уважает выбор граждан.

«Итальянцы приняли решение. И мы его уважаем. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии», — сказала Мелони.

Она также пообещала, что правящая коалиция продолжит и дальше работать на благо страны.

В Италии на референдум выносили вопрос о внесении изменений в судебно-следственную систему. По замыслу ее авторов, судьям и прокурорам следует запретить переходить из одной роли в другую, чтобы избежать конфликта интересов и политического влияния на суды.

После подсчета трех четвертей бюллетеней выяснилось, что 54,47% итальянцев высказались против реформы. По факту референдум продемонстрировал реальный баланс сил между правящей коалицией и оппозицией.

Ранее Мелони на закрытом саммите ЕС заявляла, что понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине.