Меликов призвал дагестанцев и азербайджанцев к единству с Россией

Разногласия между Россией и Азербайджаном можно урегулировать дипломатическим путем, принимая во внимание интересы каждой стороны. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале .

«Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам — не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма», — написал он.

Также Меликов отметил, что настали непростые времена, когда разрозненность братских народов страны могут использовать в своих целях. Не исключены и попытки намеренных провокаций для разжигания конфликтов. Их инициаторами могут выступать те, кто не желает Дагестану, Азербайджану и России мира и стабильности.

Он напомнил, что из-за мудрости и отзывчивости народа у всех, кто пытался дестабилизировать ситуацию ранее, ничего не вышло.

Также глава республики призвал верить только проверенной и официальной информации.

О напряженной ситуации между Россией и Азербайджаном высказался и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства призвал стороны к сдержанности и отметил, что его азербайджанский коллега не настроен на эскалацию.