Мелания Трамп заявила об ответе Путина на письмо о защите детей

Мелания Трамп заявила о прямом контакте с Путиным по вопросу украинских детей

Президент России Владимир Путин ответил на послание первой леди США Мелании Трамп, переданное через мужа, американского лидера Дональда Трампа, во время саммита на Аляске. Об этом она объявила во время выступления в Белом доме, которое транслировал телеканал ABC News .

Она подчеркнула, что ответ президента России открыл «канал коммуникации» для решения вопросов возвращения украинских детей.

«Президент Путин получил мое письмо <…> Он продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России», — заявила Мелания Трамп.

Первая леди США добавила, что в последние три месяца стороны провели различные встречи и переговоры по телефону.

Трамп во время встречи с Путиным передал ему письмо от своей супруги Мелании. Через несколько дней после саммита американский лидер выложил полный текст послания в своей социальной сети Truth Social.

Первая леди США в обращении к президенту России призвала к прекращению боевых действий ради благополучия детей как следующих поколений.