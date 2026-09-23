Мелания Трамп заявила о контактах с Россией и Украиной по возвращению детей

Работа по воссоединению детей с родными в России и на Украине продолжается. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступила первая леди США Мелания Трамп.

Она подчеркнула, что поддерживает прямой канал связи с Россией и Украиной, а ее представители продолжают работу для воссоединения семей, разлученных из-за боевых действий.

«Мы работаем сообща. У нас очень позитивные отношения. И они понимают, чего мы хотим добиться», — заявила Мелания Трамп.

Первая леди США подчеркнула, что ее гуманитарная инициатива уже помогла вернуть родным 34 ребенка за все время работы.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в середине июня сообщила, что регулярные атаки беспилотников сорвали возвращение на Украину четырех детей.

Она подчеркнула, что все необходимые процедуры уже завершились, но сам процесс передачи провести пока невозможно.