Россия помогла шестерым украинским мальчикам и одной девочке воссоединиться с семьями. Об этом сообщила первая леди США Меланья Трамп, ее слова привела пресс-служба Белого дома.

«Я высоко оцениваю работу российских и украинских дипломатов, стремящихся воссоединить детей с их семьями», — подчеркнула она.

По словам Трамп, это дает ей поводы для оптимизма.

Ранее чилийский журналист и писатель Патрисио Белл сравнил Владимира Зеленского с клоуном Пеннивайзом из романа «Оно» Стивена Кинга. По словам южноамериканца, глава киевского режима «запускает воздушные шарики и затем убивает детей». Он заявил, что на примере Украины убедился: нацизм никуда не исчез.