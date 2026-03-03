Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН

Мелания Трамп поблагодарила постпреда России за теплый прием в Совбезе ООН

Первая леди США Мелания Трамп, председательствующая в Совете Безопасности ООН в понедельник, поблагодарила Россию за теплый прием. Об этом написало РИА «Новости» .

«Спасибо вам за теплый прием», — сказала супруга американского лидера, обращаясь к России и другим членам Совбеза.

Заседание посвятили теме «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Мелания Трамп стала первой супругой президента, председательствующей на заседании совета.

Накануне первую леди США упрекнули в черствости на фоне гибели 140 иранских школьниц из-за американской атаки на иранский город Минаб. Школа находилась в 600 метрах от объекта КСИР, ракета попала в здание в разгар занятий.