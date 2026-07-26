Мыть и кипятить. Врач рассказала, как уберечься от циклоспороза
Инфекционист Кулова дала советы по профилактике циклоспороза
Вспышка инфекционного желудочно-кишечного заболевания циклоспопроза произошла в штате Мичиган в США, департамент здравоохранения сообщил о 2640 заболевших. Симптомы болезни — «взрывная» диарея, тошнота и спазмы в желудке. Обычный уровень заболеваемости в регионе — 40-50 случаев в год. Откуда берется инфекция, как ее профилактировать и лечить — в материале 360.ru.
Причины и симптомы
В США, Канаде и Европе ежегодно регистрируют от одной до двух тысяч случаев циклоспороза. Вспышки происходят летом и связаны с употреблением сырых овощей, фруктов, ягод и зелени, рассказала 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова.
Симптомы циклоспороза — внезапная водянистая диарея без крови, но с лихорадкой. Могут возникать колики в животе, тошнота, общее недомогание и даже потеря веса.
Болезнь вызывает простейший организм Cyclospora cayetanensis. Люди заражаются, съев вместе с пищей яйца паразита. Подхватить заразу от больного человека при общении практически нереально. Источником обычно становятся продукты, на которые попали микрочастицы зараженных фекалий.
Тяжелые больные в зоне риска
Очень тяжело и долго могут болеть люди с ослабленным иммунитетом.
У ВИЧ-инфицированных или онкологических больных циклоспороз может вызывать тяжелую трудноизлечимую диарею и иногда даже распространяться по всему организму.
При крепком иммунитете болезнь проходит сама, без лечения, но может длиться до нескольких недель с рецидивами. Поэтому лучше пропить назначенные врачом антибиотики.
Важно не заниматься самолечением. Если вдруг появились симптомы циклоспороза или любой другой кишечной инфекции, обращайтесь к врачу.
Профилактика — мыть и кипятить
Профилактика циклоспороза — такая же, как и для большинства других кишечных инфекций. Поскольку болезнь вызывают яйца простейших, важно не допустить их попадания в пищу.
Нельзя приобретать продукцию с грязных лотков, лежащих на земле. Любые фрукты, свежие овощи, ягоды следует тщательно промыть, желательно обдать кипятком.
Настоящим рассадником инфекции могут стать поврежденные, подпорченные плоды и листья. Поэтому есть можно только свежие целые фрукты и овощи.
Листовой салат стоит готовить отдельно от других продуктов, а в районах, эндемичных по циклоспорозу, лучше вообще исключить его из рациона.
Циклоспоры гибнут при высокой температуре, поэтому кипячение воды и термическая обработка пищи тоже уберегут от болезни.
Наконец, остается актуальным известный с детства совет — тщательно мыть руки с мылом.