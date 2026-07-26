Мыть и кипятить. Врач рассказала, как уберечься от циклоспороза

Вспышка инфекционного желудочно-кишечного заболевания циклоспопроза произошла в штате Мичиган в США, департамент здравоохранения сообщил о 2640 заболевших. Симптомы болезни — «взрывная» диарея, тошнота и спазмы в желудке. Обычный уровень заболеваемости в регионе — 40-50 случаев в год. Откуда берется инфекция, как ее профилактировать и лечить — в материале 360.ru.

Причины и симптомы

В США, Канаде и Европе ежегодно регистрируют от одной до двух тысяч случаев циклоспороза. Вспышки происходят летом и связаны с употреблением сырых овощей, фруктов, ягод и зелени, рассказала 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова.

Симптомы циклоспороза — внезапная водянистая диарея без крови, но с лихорадкой. Могут возникать колики в животе, тошнота, общее недомогание и даже потеря веса.

Болезнь вызывает простейший организм Cyclospora cayetanensis. Люди заражаются, съев вместе с пищей яйца паразита. Подхватить заразу от больного человека при общении практически нереально. Источником обычно становятся продукты, на которые попали микрочастицы зараженных фекалий.