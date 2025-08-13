Бывшая стюардесса утратила способность сидеть после подтяжки ягодиц

Австралийская блогерша и модель Аланна Поу после пластической операции шесть недель не могла сидеть. Ее историю опубликовало издание The Sun .

Живущая на Бали модель рассказала, что сделала в Турции бразильскую подтяжку ягодиц, когда работала стюардессой. После неудачной пластической операции она несколько месяцев не могла сидеть, так как испытывала невыносимую боль.

Поу сразу вернулась к работе. Ей пришлось шесть недель лежать на животе и носить компрессионное белье под формой.

«Восстановление после моих операций было ужасным», — призналась она.

Поу отметила, что уже потратила 38 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей) на совершенствование своего тела и не хочет на этом останавливаться. Теперь она планирует третью пластическую операцию, чтобы добиться желаемого результата.

Модель объяснила, что турецкий хирург удалил слишком много жира с ее бедер, «из-за чего они стали волнистыми». По ее словам, остальное тело он сделал хорошо, но с ее ногами «напортачил».

Прошлой осенью в Великобритании умерла женщина после пластической операции по бразильской подтяжке ягодиц.