Мексика отомстила Трампу, переименовав американо
В некоторых кафе Мексики переименовали американо в мехикано назло Трампу
В Мексике нашли нестандартный способ выразить несогласие с политикой президента США Дональда Трампа. Местные кофейни, сообщил телеканал CNN, начали переименовывать кофе: американо они превратили в мехикано.
Владельцы заведений заявили, что шаг стал для них важным, поскольку «слова несут в себе силу».
Американо — способ приготовления кофе из одной или двух порций эспрессо, в который добавляют от 30 до 470 миллилитров горячей воды.
Трамп подписал указ, которым переименовал Мексиканский пролив в Американский, чем якобы вызвал восторг властей соседней страны. Он также ужесточил миграционную политику Соединенных Штатов и решил отправить на границу с Мексикой полторы тысячи американских солдат.
Кроме того, в США будут строже проверять иностранцев, которые хотят попасть в страну, в том числе и тех, кто уже пересек границу.