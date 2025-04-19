Мексика отомстила Трампу, переименовав американо

В Мексике нашли нестандартный способ выразить несогласие с политикой президента США Дональда Трампа. Местные кофейни, сообщил телеканал CNN , начали переименовывать кофе: американо они превратили в мехикано.

Владельцы заведений заявили, что шаг стал для них важным, поскольку «слова несут в себе силу».

Американо — способ приготовления кофе из одной или двух порций эспрессо, в который добавляют от 30 до 470 миллилитров горячей воды.

Трамп подписал указ, которым переименовал Мексиканский пролив в Американский, чем якобы вызвал восторг властей соседней страны. Он также ужесточил миграционную политику Соединенных Штатов и решил отправить на границу с Мексикой полторы тысячи американских солдат.

Кроме того, в США будут строже проверять иностранцев, которые хотят попасть в страну, в том числе и тех, кто уже пересек границу.