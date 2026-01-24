Мексика пересмотрит помощь Кубе из-за угроз Трампа

Власти Мексики могут прекратить поставлять нефть Кубе из-за угроз американского президента Дональда Трампа после военной операции в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters .

Мексиканские власти опасаются, что страна подвергнется давлению со стороны США. По информации издания, мексиканский президент Клаудия Шейнбаум пообещала продолжить помогать Кубе, но в ее команде не исключают пересмотр этого решения.

В правительстве республики растет обеспокоенность из-за того, что поставки нефтепродуктов в соседнюю страну вызовут недовольство Трампа.

Ранее Белый дом начал изучать возможность полной морской блокады Кубы. С помощью новой меры давление США рассчитывают остановить импорт нефти в латиноамериканскую страну.

Идею о блокаде продвигает в том числе госсекретарь США Марко Рубио и критики кубинских властей. Окончательное решение о воздействии на Кубу в американской администрации пока не приняли.