Меган Маркл посетила детскую больницу Лос-Анджелеса и получила море хейта

Визит в детскую больницу в Лос-Анджелесе в рамках гуманитарной программы «Творческий оазис», когда знаменитости встречаются с маленькими пациентами, обернулось морем критики в адрес Меган Маркл. Герцогине Сассекской напомнили, что своих детей она старательно прячет от публики, но при этом не стесняется фотографироваться с чужими.

О визите Маркл пресс-служба лечебного учреждения сообщила в своих социальных сетях, опубликовав фотографии, как Меган рисует акварелью вместе с пациентами.

«Эти особые моменты являются напоминанием о том, насколько мощным может быть творчество, способствующее радости, общению и исцелению», — подчеркнули в пресс-службе.

Автор серии книг о жизни королевской семьи Великобритании Анджела Леви на своей странице в социальной сети X написала, что, по данным ее источников, Маркл провела в больнице 17 минут.

«Она не позволяет, чтобы ее детей видели. Но выводит больных детей на дневной свет, чтобы сфотографироваться с ними», — добавила она.

Пользователи в комментариях посчитали, что это попытка Маркл и принца Гарри поправить свое положение после того, как стриминговая компания Netflix отказалась продвигать фильм «Печенье девочек-скаутов», где пара выступила в качестве исполнительных продюсеров.

Премьера ленты на кинофестивале «Сандэнс» провалилась, и создатели начали поиски новых дистрибьюторов.

«Они заботятся о личной жизни своих маленьких принцев и принцесс, в то время как используют чужих малышей для собственных нужд», — написал один и пользователей.

Дискуссия дошла до того, что пользователи обратились к королю Великобритании Карлу III с призывом лишить Маркл титула герцогини. Они пояснили, что никто не станет приветствовать Меган Виндзор с теми почестями, к которым она привыкла.

В середине февраля Меган Маркл выложила в социальных сетях фотографию принца Гарри, держащего на руках подросшую дочь со связкой красных воздушных шаров. Половины лица девочки скрыли пряди волос.