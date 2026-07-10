Меган Маркл не будет посещать публичные мероприятия в Британии

Жена британского принца Гарри Меган Маркл не будет посещать никакие публичные мероприятия во время визита в Великобританию. Об этом сообщила газета Sun .

Принц прибыл в Соединенное Королевство на этой неделе впервые за четыре года, он собирался приехать в страну семьей, но их приезд поставили под сомнение после отказа британских властей предоставить охрану.

«На этой неделе Меган отправится в Великобританию вместе с (детьми — прим. ред.) Арчи и Лилибет, но не будет посещать никаких публичных мероприятий», — отметили авторы материала.

По их данным, супруга принца должна была присоединиться к нему на мероприятии в Бирмингеме, посвященном спортивным соревнованиям Invictus Games, но присутствовать там она в итоге не будет.

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