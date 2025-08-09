Медведица застряла головой в банке и проходила так неделю

UPI: в США спасли медведицу, которая провела неделю с банкой на голове

В штате Висконсин сотрудники службы охраны дикой природы освободили медведя, который бродил по трем округам с пластиковой банкой на голове. Его заметили в округах Бейфилд, Дуглас и Сойер. Затем животное нашли сотрудники Службы охраны дикой природы Министерства сельского хозяйства США, сообщило издание UPI .

Сотрудники Службы охраны дикой природы Министерства сельского хозяйства США поставили ловушки для медведя. Однако их усилия не принесли результата из-за того, что медведь ежедневно преодолевал большие расстояния. Затем хищника наконец нашли на частной территории.

«После того, как медведю дали успокоительное, сотрудники Службы охраны дикой природы Министерства сельского хозяйства США смогли отрезать горлышко кувшина и осмотреть медведя на предмет травм», — говорится в пресс-релизе Департамента природных ресурсов.

Двухлетняя медведица, весом около 70 фунтов, не получила травм. Ее поместили в безопасную лесную зону с легким доступом к пище и воде.

