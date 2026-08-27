Медведица вступилась за медвежат и вырвала кусок бампера от машины

Медведица оторвала задний бампер автомобиля туристов на трассе Трансфэгэраш в Румынии. Люди остановились рядом с тремя медвежатами, никто не пострадал, сообщило издание Romania Insider .

Туристы заметили животных на обочине и остановили машины, чтобы сфотографировать медвежат. Несколько автомобилей при этом замедлили движение настолько, что фактически создали помеху на дороге. Некоторые очевидцы также вышли из машин.

Медведица подошла к одному из автомобилей и вцепилась в заднюю часть кузова. Животное с помощью зубов сорвало бампер, после чего увело медвежат в сторону леса.

Ранее профессиональный охотник объяснил, почему продукты нельзя хранить в спальных мешках, а также бросать на туристических стоянках пищевые отходы. Медведи могут найти их и вернуться обратно в поисках еды.