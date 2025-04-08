Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшем будущем

Даже при полном урегулировании украинского кризиса ядерное разоружение невозможно в ближайшие десятилетия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

«Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Чем это закончится, давно известно», — отметил политик.

Медведев напомнил, что 15 лет назад в Праге подписали договор СНВ-III, который не привел к снижению риска ядерной войны из-за позиции США и их союзников. Они только формально сохраняли ядерный паритет с Россией, но вели при этом войну с применением санкций и оружия, что привело к угрозе начала третьей мировой.

Политик добавил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа признала вранье предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее Трамп назвал ядерное оружие величайшей угрозой человечеству. Американский лидер раскритиковал позицию своего предшественника по этому вопросу.