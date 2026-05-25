Медведев заявил, что запугать российских ученых не получится

Попытки запугать российских ученых не увенчаются успехом. Об этом заявил председатель президиума совета при президенте по науке и образованию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, шантаж, провокации, запугивания и захват заложников — это почерк противников России. В этом она уже успела убедиться.

«Как показывает история с археологом [Александром] Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. [Их] безопасности — и тем более талантливых ученых — в такой обстановке страна уделяет повышенное внимание», — сказал Медведев.

При этом принимаемые меры защиты не должны сковывать деятельность исследователей. Если создать для них «золотую клетку» и тотально следить за каждым шагом, это только поможет тем, кто стремится изолировать российскую науку и запугать ее ведущих специалистов, объяснил зампред Совбеза.

Также он назвал бессмысленным создание особого регламента для ученых, работающих за границей. У них есть авторитет, они знают, как вести себя в международном обществе.

«А для врагов у нас свои „рекомендации по поведению“, мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме», — сказал Медведев.

Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь музейной археологической комиссии. В прошлом году его задержали в Польше по украинскому запросу. Силовики обвинили исследователя в незаконных раскопках в Крыму. Специалиста ожидала экстрадиция, но его освободили во время обмена заключенными на границе Белорусии и Польши в конце апреля.