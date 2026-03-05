Медведев заявил, что в НАТО сошли с ума

В НАТО окончательно потеряли рассудок, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max .

«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Потом дегенераты из альянса во главе с сервильным сыночком Трампа [Марком] Рютте начинают обсуждать использование статьи 5 Вашингтонского договора для помощи США», — написал он.

По словам Медведева, альянсу осталось только в очередной раз номинировать американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за развязывание нового конфликта.

Ранее зампред Совбеза заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. В этом виновата политика Вашигтона и «безумный курс» американского президента.