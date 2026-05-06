Медведев заявил, что бойню в Европе способен предотвратить только животный страх

Предотвратить крупный вооруженный конфликт способно лишь формирование у европейских стран животного страха перед неприемлемыми последствиями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, которая будет опубликована на RT .

«Нам хотят навязать концепцию „мир посредством силы“. Значит, ответить мы можем только „безопасностью России через животный страх Европы“», — сказал он.

Медведев отметил, что ни уговоры, ни демонстрация добрых намерений, ни добровольные шаги по укреплению доверия не станут методами по предотвращению «большой бойни».

«Только формирование у Германии и поддерживающей ее „единой Европы“ понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана „Барбаросса 2.0“», — сказал зампред Совбеза.

Также он отметил, что настоящую денацификацию Германия не прошла.