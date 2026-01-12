Аналитик Кавулич заявил, что американцы могут оформить сделку с датчанами по покупке Гренландии

По его словам, американцы могут оформить сделку по покупке острова, заплатив то ли местному населению, то ли Дании. Таким образом, считает Кавулич, Гренландия превратится в одну гигантскую американскую военную базу.

«У Трампа есть все возможности использовать подчиненные ему структуры Пентагона для захвата Гренландии, — сообщил Кавулич. — И Евросоюз „переживет“ такое нападение на одного из своих членов. Будут крики о нарушении международного права, но кто реально сможет помешать Трампу? Формально Гренландия, как и другие земли Дании, — часть территории НАТО. Надо бы применить статью 5, по которой нападение на одного — это нападение на всех. Но Устав НАТО был написан юристами, которые очень заботились об интересах своего главного клиента».

Собеседник считает, что США будут настаивать на восприятии их атаки не как захвата. Он ловил, что местное население успокоят двумя паспортами — от США и от Евросоюза.