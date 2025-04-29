России не с кем разговаривать в странах ЕС, и российско-европейские отношения уже прошли точку невозврата. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«К сожалению, разговаривать в Старом Свете не с кем и не о чем, тем более что даже [по сравнению] со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали и выродились», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Россия может ответить Западу на его «мир через силу» только принципом «мир через страх».

Ранее Медведев выступил с критикой приглашения украинской делегации в Берлин на 80-летие Победы. По его мнению, Германия проявила запредельный цинизм, когда позвала в столицу не российских представителей, а «расплодившихся бандеро-нацистов».

Политик напомнил об «оккупировавших» немецкую политическую повестку русофобах, родственники которых сражались в рядах Вооруженных сил Германии и СС. В качестве примера он привел главу МИД Анналену Бербок, министра обороны Бориса Писториуса и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.