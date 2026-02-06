Медведев уличил США в нежелании заключать новый договор о контроле вооружений

Медведев: США не согласятся на договор с условиями, как в ДСНВ

Заявление Госдепа продемонстрировало, что руководство США не планирует заключать с Россией новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях вместо истекшего ДСНВ. Об этом в соцсети X сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил об обращении Госдепа, в котором ДСНВ назвали «несовершенным». Американская сторона обратила внимание, что в документ не включал Китай и не закрывал вопрос с тактическим ядерным оружием.

«А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!» — подчеркнул Медведев.

Ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно подтвердил, что Белый дом хочет включить КНР в новое соглашение с Россией, которое будет действовать не пять лет, а более длительное время. Договор СНВ-3 США продлевать отказались, он прекратил действовать 5 февраля.