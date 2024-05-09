Мир 09 мая 2024, 12:49 Медведев указал на миссию России в уничтожении фашизма Медведев: Россия видит свою историческую миссию в уничтожении коричневой чумы РИА «Новости»

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У России есть историческая миссия по уничтожению коричневой чумы в обозримой перспективе, в этом стремлении ее поддерживает большинство населения мира. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова привела пресс-служба партии «Единая Россия».

Политик отметил, что бациллы этой коричневой чумы способны долго таиться без доступа света и воздуха, где-то в глубине, но оставаясь при этом жизнеспособными.

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«Нет сомнений, что в перспективе эту вооруженную до зубов коричневую разновидность изолируют и окончательно уничтожат. Россия видит свою историческую миссию в этом», — сказал он.

Зампред Совбеза добавил, что страну в этом поддерживает большая часть населения мира.

«Это граждане стран, которые не намерены жить по указке самоназванного „золотого миллиарда“. Которые готовы строить отношения на основе взаимоуважения всех народов и государств, равноправия, выбравшие собственный независимый путь», — заключил Медведев.

Политик также предрек создание «Нюрнберга 2.0» для киевского режима и его спонсоров.