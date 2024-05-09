Медведев предрек создание «Нюрнберга 2.0» для киевского режима и его спонсоров | 360°

Важное 09 мая 2024, 12:16 Медведев предрек создание «Нюрнберга 2.0» для киевского режима и его спонсоров Медведев: для киевского режима и его спонсоров нужен «Нюрнберг 2.0» РИА «Новости»

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После победного завершения специальной операции на Украине правосудие обязательно настигнет не только главарей киевского режима, но и его спонсоров. На это в статье на сайте Совета безопасности РФ и партии «Единая Россия» указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, в таком судебном процессе примут участие все, кто косвенно или прямо причастен к преступлениям против мирных граждан.

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«В ходе будущего „Нюрнберга 2.0“ будет уместно считать выгоду каждой западной кредитной организации, транспортно-логистической компании, оборонной фирмы и отдельных бизнесменов, которые наживаются на экономической поддержке „незалежных“ монстров. Нужно забронировать место всем, кто причастен к преступлениям против мирных людей», — сказал политик.

Также Медведев предложил осудить тех, на чьих банковских счетах ужас и боль, обломки судеб и руины домов, кровь и слезы ни в чем не повинных людей. После этого, добавил он, стоит привести вынесенные приговоры в исполнение.

«Убежден, после победного завершения СВО правосудие настигнет не только главарей киевского режима, а также их идейных вдохновителей и спонсоров», — заключил зампред Совбеза.

Президент России Владимир Путин назвал мужество и героизм бойцов ключевым условием победы в СВО.