Медведев указал, что у России огромное число друзей в странах Глобального Юга

У России много друзей и союзников в мире, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, многие из стран Глобального Юга являются друзьями и союзниками Москвы. Они имеют похожие, зачастую совпадающие, взгляды на то, как следует развивать международные отношения и право.

Медведев добавил, что у нас сходная оценка нынешней ситуации и отношение к истории.

Ранее на ПМЮФ председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев заявил, что ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Он добавил, что пролеты украинских беспилотников на территорию России становятся практически ежедневной практикой.