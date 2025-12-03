Североатлантический альянс является врагом России, поэтому совместный совет невозможен. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Поводом для ироничного комментария стало сообщение о ликвидации альянсом Совета Россия–НАТО.

«В НАТО радостно прокукарекали про отмену Совета Россия-НАТО. Не могу не поддержать их радости. НАТО — враг. Какие уж тут „Советы“? С врагами один путь», — написал политик.

Также Медведев привел слова писателя Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают».

В среду, 4 декабря, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об упразднении Совета Россия — НАТО. Он напомнил, что площадка появилась, когда Россия считалась ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности, но эти времена прошли.