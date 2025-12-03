Действовавший с мая 2002 года Совет Россия — НАТО прекратил свое существование. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи с коллегами.

Он пояснил, что объявление о ликвидации площадки сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет Россия — НАТО. Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом», — заявил Сикорский.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что площадка появилась, когда Россия выступала ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности.

«Эти времена прошли. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России. И это нашло свое институциональное выражение», — добавил Сикорский.

Совет Россия — НАТО заменил формат Постоянного совместного совета, действовавшего 1997 года. В основу новой площадки легла Римская декларация «Отношения Россия — НАТО: новое качество».

Документ предусматривал сотрудничество в борьбе с терроризмом, общие миротворческие операции, спасение экипажей подводных лодок, военное сотрудничество, обмен данными разведки и взаимный контроль над вооружениями.

О заморозке практического сотрудничества альянс объявил весной 2014 года, а после начала специальной военной операции площадку сочли окончательно неработающей.

В начале апреля этого года администрация США предложила возобновить работу Совета Россия — НАТО в качестве одного из первых шагов к урегулированию украинского кризиса. Как сообщило агентство Bloomberg, пункт включили в список основных предложений для прекращения боевых действий. Авторы инициативы пояснили, что это станет основой для новых дискуссий о взаимной безопасности на европейском континенте.