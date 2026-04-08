Медведев сравнил Ормузский пролив с ядерным оружием Ирана

Ормузский пролив стал настоящим ядерным оружием для Ирана. Об этом написал в соцсети X зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Потенциал пролива неисчерпаем», — добавил политик.

Ранее Медведев заявил в своем телеграм-канале, что в конфликте США и Ирана победил в первую очередь здравый смысл, веру в который подорвали недавние заявления президента Дональда Трампа.

По его мнению, американскому лидеру выгоднее всего сейчас сохранять хрупкое перемирие, чтобы избежать унизительного поражения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют перемирие и надеются на прямые контакты между США и Ираном уже в ближайшие дни.