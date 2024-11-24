Медведев с сарказмом ответил США на угрозы по решению МУС по Нетаньяху

Угрозы сенатора США Линдси Грэма в отношении стран, которые по ордеру Международного суда арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта, развеселили зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Реакцию на позицию США он описал в Telegram-канале .

«США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов», — отметил он.

Медведев с сарказмом назвал позицию американцев честной и открытой.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. В МУС обвинили израильтян в военных преступлениях в секторе Газа.