Медведев с сарказмом ответил США на угрозы по решению МУС по Нетаньяху

Угрозы сенатора США Линдси Грэма в отношении стран, которые по ордеру Международного суда арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта, развеселили зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Реакцию на позицию США он описал в Telegram-канале.
«США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов», — отметил он.
Медведев с сарказмом назвал позицию американцев честной и открытой.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. В МУС обвинили израильтян в военных преступлениях в секторе Газа.
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