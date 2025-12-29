Медведев резко высказался о Зеленском после атаки ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский атакой на резиденцию президента России Владимира Путина показал, что для него важно продолжать боевые действия. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны», — отметил он.

Зампред Совбеза предположил, что теперь Зеленскому придется прятаться до конца своей жизни.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что средства ПВО уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат, направленные ВСУ на государственную резиденцию Путина.

После этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее для таких действий время. Ведь речь идет о нападении на резиденцию Путина в Нижегородской области. Он уточнил, что детали нападения ВСУ ему рассказал российский коллега.