Медведев посоветовал после визитов Зеленского в США проводить проверку туалетов

Руководству Соединенных Штатов следует проводить в Белом доме проверку после визитов украинского президента Владимира Зеленского. Особенно тщательно следует проверять туалеты и другие укромные уголки, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Таким образом он намекнул на возможную зависимость Зеленского от наркотиков.

«Принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — подчеркнул политик.

Медведев назвал украинского президента «наркоклоуном». По его мнению, Зеленский хамит администрации США и считает весь мир обязанным ему.

Ранее зампред Совбеза посоветовал украинскому руководству «упасть в ноги» американцам и готовиться к завершению войны. Чтобы урегулировать конфликт, властям Украины придется провести в стране выборы, добавил он.

Медведев не исключил, что киевский режим может пойти и по другому пути — использовать «белый порошок из стола» и попытаться успокоиться.