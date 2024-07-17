Медведев рассказал, когда Россия могла войти в НАТО

Медведев: Россию могли взять в НАТО после распада СССР

Фото: РИА «Новости»

Российская Федерация могла вступить в НАТО после распада СССР, такой сценарий был вполне реализуем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью сайту aif.ru.

«После распада Советского Союза Россия взяла курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО рассматривалось как один из сценариев развития событий», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что тогда шанс упустили. Произошли события в Югославии и бомбардировка Белграда, которые «окончательно развеяли былые иллюзии».

По словам зампреда Совбеза, Россию бы в любом случае не приняли в Североатлантический альянс.

Во время интервью Медведев заявил, что Россия не угрожает безопасности НАТО, но все его попытки продвигать свои «шкурные интересы» рядом с российскими границы чреваты адекватным ответом.

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

Вэнс стал новой головной болью Зеленского. Чем «молодой Трамп» так испугал Украину

Рогачев или Шишкин? Высокоранговому коучу напомнили о его прошлом

Лето выравнивает все. Чем обернется заплыв в Сене накануне Олимпиады

Непрерывная «Нева». Сколько стоит проезд по трассе М-11, где переночевать и заправиться

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте