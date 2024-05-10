Медведев раскритиковал призыв Кэмерона бороться с Путиным до победного конца | 360°

Мир 10 мая 2024, 18:16 Медведев раскритиковал призыв Кэмерона бороться с Путиным до победного конца Медведев предупредил, что ответ за применение Storm Shadow ждет не только Киев РИА «Новости»

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Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону нужно быть поаккуратнее с выражениями о борьбе с Россией. Иначе «ответ за такое полетит не только в Киев», предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он заметил, что помнит британского чиновника по работе, когда тот был премьером.

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«Был тогда радостно-глуповат и выглядел как молодой черт», — написал зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что именно Кэмерон разрешил украинцам стрелять британскими ракетами «куда угодно». При этом в Великобритании хвастаются тем, что якобы даже не боятся ядерного конфликта. Парламентарий также заявил, что Storm Shadow управляют не украинские военные, а британцы и французы.

«При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», — предупредил он.

По словам Медведева, в Великобритании должны понимать, что отработка ответа на подобные атаки и является целью запланированных учений. Поэтому Кэмерон должен быть поаккуратнее в своих высказываниях.

Министр иностранных дел Великобритании ранее заявил, что западные страны должны занять жесткую позицию в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «пересидеть» его в конфликте на Украине.