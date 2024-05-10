Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина | 360°

10 мая 2024, 13:42
Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина
Daily Mail: Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять жесткую позицию в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, «пересидев» его в конфликте на Украине. Об этом написала газета Daily Mail.
«Он сказал, что Запад должен показать готовность „пересидеть“ Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира», — говорится в материале.
Реклама
По мнению дипломата, Европе снова светит холодная война.
На минувшей неделе Кэмерон приехал на Украину. Он заявил, что у ВСУ якобы есть право наносить удары по российской территории, используя оружие, поставляемое Великобританией.
В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона, назвав его опасным. В МИД России указали, что последствия таких слов могут быть катастрофическими.
Россия
Запад
Владимир Путин
Украина
Реклама
Реклама