Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина | 360°

Мир 10 мая 2024, 13:42 Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина Daily Mail: Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина Martyn Wheatley / Global Look Press

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять жесткую позицию в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, «пересидев» его в конфликте на Украине. Об этом написала газета Daily Mail.

«Он сказал, что Запад должен показать готовность „пересидеть“ Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира», — говорится в материале.

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По мнению дипломата, Европе снова светит холодная война.

На минувшей неделе Кэмерон приехал на Украину. Он заявил, что у ВСУ якобы есть право наносить удары по российской территории, используя оружие, поставляемое Великобританией.

В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона, назвав его опасным. В МИД России указали, что последствия таких слов могут быть катастрофическими.