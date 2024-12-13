Медведев заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира или быть с Россией

Украина должна выбрать — быть с Россией или исчезнуть с карты мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь» .

«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. При этом от украинцев не требуется класть „ни душу, ни тiло“ за свою свободу. Им следует усмирить гордыню „инаковости“», — заявил Медведев.

Также он отметил, что стране следует «изгнать демонов политического украинства». Задача России заключается в том, чтобы помочь Малороссии и Новороссии построить государство без морока «украинства», закрепить для общественности, что Россию для Украины нельзя заменить ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах.

По словам зампреда Совбеза, Организация Объединенных Наций до сих пор пытается урегулировать острые последствия принципа «Разделяй и властвуй», который так полюбился западным странам.

Ранее Дмитрий Медведев призвал украинского президента Владимира Зеленского покинуть пост. По его словам, судьба политика очевидна — публичная казнь или политическая эмиграция.