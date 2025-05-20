Медведев призвал сделать все возможное для продолжения работы ООН

Нужно приложить усилия, чтобы работа ООН продолжилась, несмотря ни на что. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, сообщило РИА «Новости».

По словам политика, Организация Объединенных Наций стала единственным выдающимся созданием человечества после 1945 года.

«Поэтому нам нужно обязательно сделать все, чтобы ООН в обновленном виде, но все-таки продолжала свое функционирование», — сказал Медведев.

Он добавил, что также важно избавить организацию от избыточной опеки отдельных западных стран.

Ранее ООН поприветствовала усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем. Организация одобрила переговоры России и Украины в Стамбуле, предложенные Владимиром Путиным.