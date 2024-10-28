Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал грузинского лидера Саломе Зурабишвили марионеткой, отказывающейся принимать итоги выборов. Об этом российский политик написал в соцсети X.
«Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях — это отстранение от должности и арест», — отметил Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны вмешиваться в результаты парламентских выборов в Грузии. По его словам, выбор грузинского народа сейчас очень важен. Также он прокомментировал отказ Зурабишвили признавать итоги голосования. По мнению Пескова, это «внутригрузинское дело».
«Демократия, сэр, приехали». Захарова заявила, что Грузия в будущем может стать колонией США
«Голоса украли». Президент Грузии появился на митинге против итогов выборов в Тбилиси
Медведев пригрозил арестом грузинскому президенту за отказ принимать результаты выборов
Подмосковные росгвардейцы оказали помощь потерявшей сознание девушке
Первая игра Балашихинской школьной лиги КВН прошла в округе
Жителям Балашихи напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте