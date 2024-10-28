Медведев пригрозил арестом грузинскому президенту за отказ принимать результаты выборов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал грузинского лидера Саломе Зурабишвили марионеткой, отказывающейся принимать итоги выборов. Об этом российский политик написал в соцсети X .

«Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях — это отстранение от должности и арест», — отметил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны вмешиваться в результаты парламентских выборов в Грузии. По его словам, выбор грузинского народа сейчас очень важен. Также он прокомментировал отказ Зурабишвили признавать итоги голосования. По мнению Пескова, это «внутригрузинское дело».