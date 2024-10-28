Медведев пригрозил арестом грузинскому президенту за отказ принимать результаты выборов

Медведев: Зурабишвили является марионеткой, которая призывает к перевороту

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал грузинского лидера Саломе Зурабишвили марионеткой, отказывающейся принимать итоги выборов. Об этом российский политик написал в соцсети X.

«Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях — это отстранение от должности и арест», — отметил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны вмешиваться в результаты  парламентских выборов в Грузии. По его словам, выбор грузинского народа сейчас очень важен. Также он прокомментировал отказ Зурабишвили признавать итоги голосования. По мнению Пескова, это «внутригрузинское дело».

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