Медведев предупредил США о риске конфликта с Россией

Соединенные Штаты должны отменить санкции против России, иначе остается высоким риск прямого конфликта двух стран. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети Х.

«США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким», — подчеркнул он.

По его словам, российская сторона готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако решение остается за США. При этом, как отметил Медведев, просто следовать букве договора будет недостаточно.

Накануне в ходе заседания Совета безопасности президент Владимир Путин объявил, что страна продолжит выполнять действие ДСНВ в течение года после истечения его срока. Для реализации инициативы необходима активность со стороны США как второго участника договора.