Медведев: в 2027 году Макрон исчезнет навсегда, и его не спохватятся

Таким образом политик прокомментировал слова французского лидера о российской угрозе.

«„Россия стала на долгие годы вперед угрозой для Франции и Европы“, — говорит Макрон. Однако сам Макрон не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что в Европе зреет глобальный заговор против американского лидера Дональда трампа. Его последствия могут быть серьезными, вплоть до кризиса внутри НАТО. Медведев назвал Европу «старухой», которая решила «показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку».