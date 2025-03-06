Медведев предрек исчезновение Макрона «навсегда» в 2027 году
Медведев: в 2027 году Макрон исчезнет навсегда, и его не спохватятся
Президент Франции Эммануэль Макрон навсегда исчезнет весной 2027 года. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети Х.
Таким образом политик прокомментировал слова французского лидера о российской угрозе.
«„Россия стала на долгие годы вперед угрозой для Франции и Европы“, — говорит Макрон. Однако сам Макрон не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что в Европе зреет глобальный заговор против американского лидера Дональда трампа. Его последствия могут быть серьезными, вплоть до кризиса внутри НАТО. Медведев назвал Европу «старухой», которая решила «показать свои вставные зубы и пригреть потрепанную киевскую шавку».