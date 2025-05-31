Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль больше не ожидает полного поражения России из-за наличия у нее ядерного потенциала, однако Россия ждет экономического краха Германии из-за ее глупой политики. Об этом в социальной сети X на английском языке написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Упырь по имени Вадефуль говорит, что из-за наличия у России ядерного потенциала больше не ждет ее полного поражения. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха ФРГ из-за ее глупой политики», — отметил он.
Вадефуль ранее предположил, что украинский конфликт будет урегулирован путем переговоров, так как «в смысле капитуляции ядерной России» полного поражения ожидать не приходится.