Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль больше не ожидает полного поражения России из-за наличия у нее ядерного потенциала, однако Россия ждет экономического краха Германии из-за ее глупой политики. Об этом в социальной сети X на английском языке написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Упырь по имени Вадефуль говорит, что из-за наличия у России ядерного потенциала больше не ждет ее полного поражения. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха ФРГ из-за ее глупой политики», — отметил он.

Вадефуль ранее предположил, что украинский конфликт будет урегулирован путем переговоров, так как «в смысле капитуляции ядерной России» полного поражения ожидать не приходится.

Ранее Медведев уличил «европейских педикулезных свиней»в молчании об атаках ВСУ на территорию России.