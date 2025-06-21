Медведев посоветовал  Израилю отказаться от ядерной программы вместе с Ираном

Ирану и Израилю следует отказаться от разработки ядерного оружия. Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что не знает, есть ли у Ирана ядерное оружие, но предположил, что его созданием занимается Израиль. По его словам, израильское руководство работает над секретной ядерной программой.

«Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ», — подчеркнул политик.

Медведев добавил, что Исламская Республика продолжит разрабатывать ядерное оружие ради своего выживания и обязательно применит его против Израиля.

«[Премьер-министр Биньямин] Нетаньяху уйдет, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой», — объяснил он.

Ранее Медведев посоветовал руководству США, Израиля и Ирана усердно молиться, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в глобальный. По его словам, Белый дом продолжит помогать ЦАХАЛ, так как эта страна является его «любимым детищем».