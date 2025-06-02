Латвия запретила въезд россиянам, у которых есть жилье рядом с важными объектами

Латвия запретила въезд для россиян, у которых есть недвижимость, расположенная рядом с важными объектами страны. Об этом сообщил портал Delfi .

По данным журналистов, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела проверки в отношении нескольких россиян, имеющих такую собственность.

Их имена не назвали. В некоторых случаях, как утверждается, почувствовали «риски для национальной безопасности Латвии», связанные с этими гражданами. На основании рекомендаций СГБ им запретили въезд в страну.

Ранее в Латвии запретили символику, связанную с Россией и Днем Победы. Также в республике не разрешили массовое возложение цветов. К вечеру 9 мая местные полицейские выписали 51 штраф и задержали двух человек.

Почти половину из административных протоколов составили в Риге. Людей задерживали за военные песни, ношение георгиевских лент и другие попытки отметить праздник.