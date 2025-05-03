Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
Медведев назвал пафосной чушью заявление Трампа о главном вкладе США в Победу
Заявление американского президента Дональда Трампа о якобы главном вкладе США в победу во Второй мировой войне является пафосной чушью. Об этом на странице во «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Трамп сообщил, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, установит праздник 8 мая. Праздник — неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — написал политик.
Зампред Совбеза посоветовал Трампу уточнить или вспомнить, кто «освобождал неблагодарную Европу», четыре с лишним года громил врага и взял Берлин.
«Наш народ положил 27 миллионов жизней сыновей и дочерей во имя уничтожения фашизма. Поэтому День Победы — наш, и он 9 мая! Так было, так есть, так будет!» — добавил Медведев.
Ранее Трамп объявил Днем Победы 8 мая, заявив, что США для победы во Второй мировой войне сделали намного больше других стран.