Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу

Заявление американского президента Дональда Трампа о якобы главном вкладе США в победу во Второй мировой войне является пафосной чушью. Об этом на странице во « ВКонтакте » заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп сообщил, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, установит праздник 8 мая. Праздник — неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — написал политик.

Зампред Совбеза посоветовал Трампу уточнить или вспомнить, кто «освобождал неблагодарную Европу», четыре с лишним года громил врага и взял Берлин.

«Наш народ положил 27 миллионов жизней сыновей и дочерей во имя уничтожения фашизма. Поэтому День Победы — наш, и он 9 мая! Так было, так есть, так будет!» — добавил Медведев.

Ранее Трамп объявил Днем Победы 8 мая, заявив, что США для победы во Второй мировой войне сделали намного больше других стран.