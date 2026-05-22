Медведев назвал условие для системы гарантий коллективной безопасности в Евразии

Система гарантий коллективной безопасности в Евразии должна отражать честный баланс интересов и быть устойчивой к внешнему давлению. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова привела пресс-служба партии «Единая Россия».

«Важнейшими принципами этой системы должны стать суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров, самостоятельное солидарное решение странами, вовлеченными в формирование новой архитектуры, региональных проблем и противоречий без привлечения внешних игроков», — добавил он.

Зампредседателя Совбеза отметил, что система должна содействовать главенствующей роли ООН. Также важной ее частью Медведев назвал вопросы экономики, социального благополучия и интеграции.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что России необходимы твердые гарантии, а рукотворные кризисы, подобные ситуации вокруг Ирана, не должны повторяться. Она напомнила, что Россия с самого начала выступала за политико-дипломатические усилия по региону.