Медведев назвал сразу 5 версий появления в Европе неопознанных дронов

Европу охватила эпидемия UFD — Unidentified Flying Drones (неопознанных летающих дронов). Об этом написал в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он выдвинул пять версий происходящего. Первая — это провокации со стороны ВСУ, что Медведев назвал вполне вероятным, но отметил, что с передовой запускать дроны было бы сложнее, чем из Европы.

Вторая версия — деятельность пророссийского подполья. Однако эту гипотезу зампредседателя Совбеза назвал сомнительной.

«Наши „агенты и кроты“ ждут отдельной команды», — добавил он.

Третья — проверка на прочность систем ПВО, которую проводят власти самой Европы. Эту версию Медведев считает рабочей.

Четвертая — «игры местных охламонов с хулиганскими целями», чего бывший президент России тоже не исключил.

Наконец, пятая — прямой засыл дронов из России. Здесь Медведев отметил, что версию уже комментировал Владимир Путин.

Однако главное, по его мнению, не происхождение дронов, а то, как они повлияют на настроение европейцев, вызовут ли у них страх перед войной.

«Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови…» — подытожил Медведев.

Норвежское издание Steigan сообщило, что лидеры ЕС специально запугивают жителей беспилотниками.