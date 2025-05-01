Медведев назвал промашкой тарифную войну Трампа с Китаем

Медведев: Трамп допустил ошибку, когда ввел пошлины против КНР

Президент США Дональд Трамп перед вводом антикитайских пошлин не учел, что экономика КНР выдержит любой прессинг. Об этом на просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он назвал тарифную борьбу с Китаем промашкой американского руководства и объяснил, что от экономических ограничений пострадают в том числе близкие соседи США.

Также Медведев прокомментировал сделку Белого дома и Украины по полезным ископаемым. Он предположил, что Трамп «доломал» украинский режим и за военные поставки Киеву придется расплачиваться национальными ресурсами.

Ранее украинская и американская стороны подписали соглашение по полезным ископаемым. Государства создадут совместный фонд, с помощью которого они планируют ускорить восстановление разрушенной экономики страны.