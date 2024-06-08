Финансируемая фондом Open Society Foundations* Международная федерация прав человека (FIDH) является пособником террористов. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

FIDH и МИД некоторых западных государств обратились в Международный уголовный суд с запросом на выдачу ордеров на арест Медведева, заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых российских журналистов.

«Приятно получить признание эффективность наших усилий против киевского неонацистского режима. Оно пришло от таких организаций, как НПО, которое принадлежит старому чудаку Соросу. Из-за нашей работы он обратился в МУС. Такие НКО, как и их хозяева, — пособники террористов, убившие более 20 мирных граждан вчера», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза выразил уверенность, что Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время.