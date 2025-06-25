Основой идеологии стран Евросоюза является звериная русофобия, порожденная мнимой угрозой со стороны России. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Евросоюз все больше превращается в самодостаточный военный блок, который будет конкурировать с Североатлантическим альянсом.

«Брюссельские тараканы и недалекие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в „эпоху перевооружения“», — подчеркнул политик.

Медведев назвал Евросоюз настоящим врагом России, который хочет вооружить Украину. По его словам, европейские страны обеспечивают ВСУ военной техникой, раскручивая мощь своей оборонной промышленности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых ударов по России. Он обратил внимание, что Украина готовит совместные решения по обороне вместе с Великобританией и Евросоюзом.